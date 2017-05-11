Новосибирск, 11 мая, 2017, 10:51 — ИА Регнум. Правительство Новосибирской области рассмотрело вопрос об исполнении бюджета региона за первый квартал 2017 года. По словам министра финансов и налоговой политики области Виталия Голубенко, исполнение областного бюджета в первом квартале характеризуется положительной динамикой по собственным доходам. Отмечен прирост поступлений налоговых и неналоговых доходов на 20%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

«В доходную часть областного бюджета поступило 28,3 млрд рублей, с превышением уровня аналогичного периода 2016 года на 19%, при этом темп роста плановых назначений по доходам на 2017 год к исполнению 2016 года заложен на уровне 103,1%», — отметил Голубенко.

Темп роста налога на прибыль организаций состоялся на уровне 150,4% к аналогичному периоду 2016 года и составил 3,4 млрд рублей. Поступления НДФЛ в консолидированный бюджет показали рост на 7,6%, что коррелирует с темпом роста фонда начисленной заработной платы по области — 108%. Уровень поступлений НДФЛ в бюджет Новосибирской области состоялся на уровне 99,4%, зачисления по данному налогу снизились на 40 млн рублей. Новосибирские власти объясняют это, в том числе, изменением пропорции распределения дополнительных нормативов по НДФЛ в пользу местных бюджетов.

Поступления акцизов по подакцизным товарам выросли в первом квартале 2017 года на 112%, но, в разрезе источников формирования поступлений произошло снижение доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты на 17%.

По налогу на имущество организаций и налогам на совокупный доход просматривается стабильное поступление с ростом к аналогичному периоду 2016 года на 8% и 12% соответственно, что обусловлено увеличением платежей по итогам 2016 года.

В то же время, наряду с положительной динамикой налоговых доходов по итогам первого квартала 2017 года произошел рост недоимки в консолидированный бюджет области на 28,5%, или на 1,6 млрд рублей. В региональный бюджет недоимка приросла на треть, 76% от нее (или 4,4 млрд рублей) сосредоточено на территории города Новосибирска. Увеличилась и доля недоимки по платежам юридических лиц из-за роста текущей задолженности по уплате налога на прибыль и налогов на совокупный доход.

Доходы бюджета Новосибирской области в первом квартале исполнены в сумме 28 млрд 256 млн рублей, расходы — в сумме 23 млрд 137 млн рублей, профицит составил 5 млрд 119 млн рублей.

Губернатор Владимир Городецкий, в свою очередь, сделал акцент на необходимости уменьшить налоговую задолженность в бюджет. По его мнению, эта работа должна проводиться в муниципальных образованиях персонифицировано.

«Особое внимание нужно уделить этой работе муниципальным образованиям, в частности, городу Новосибирску, где недоимка по налогам за первый квартал 2017 года возросла на 34%», — подчеркнул Городецкий на заседании правительства региона 10 мая.

Отчёт об исполнении бюджета Новосибирской области за первый квартал 2017 года был одобрен правительством региона. Теперь документ будет представлен в Законодательное Собрание области для рассмотрения в профильных комитетах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что государственный долг Новосибирской области на 1 мая 2017 года составил 43,7 млрд рублей. На государственные ценные бумаги приходится 14,8 млрд рублей, еще 28,9 млрд рублей — бюджетные кредиты. На начало мая регион полностью рассчитался по коммерческим кредитам.