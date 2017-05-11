Москва, 11 мая, 2017, 08:42 — ИА Регнум. Объем иностранных поставщиков вина в Россию сократится на 80% из-за решений Минфина РФ о лишении импортеров возможности использовать пониженную ставку акциза с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП). Такое мнение высказывают участники рынка, пишет газета «Коммерсантъ».

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В приказе Минфина РФ от 5 мая 2017 года, пишет издание, сообщается, что на зарубежные вина с ЗГУ и ЗНМП пониженный акциз теперь распространяться не будет. Этот пониженный акциз начал действовать с 1 января 2016 года.

Уточняется, что импортеров вина могут обязать доплатить сумму, которая «накопилась» с 1 января 2016 года — за весь период действия пониженной ставки. Для них такое решение оказалось совершенно неожиданным.

«По некоторым крупным компаниям размер доначисленных акцизов может превысить 100 млн руб.», — сообщил один из источников издания.

Комментируя планы Минфина, владелец компании «Моро» Дмитрий Сырых заявил: «Мы пока официальных уведомлений на этот счет не получали, но если они будут, готовы судиться. С рынка могут уйти 80% компаний, что может фактически остановить импорт».

Напомним, 1 января 2017 года стало известно, что в России выросли акцизы на большую часть алкогольной продукции. При этом акциз на отечественные игристые (шампанские) вина сохранится на предусмотренном ранее уровне 14 рублей за литр.

Отмечалось, что действие ставки акциза на игристые вина с ЗНМП продлевается до 2019 года включительно. При этом ставка акциза на игристые (шампанские) вина с добавлением импортных виноматериалов составит 36 рублей (рост на десять рублей).

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