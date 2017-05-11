Москва, 11 мая, 2017, 08:27 — ИА Регнум. Проект «Кладбищароссии.рф», представляющий собой электронную карту захоронений на территории страны, запустили в Российской Федерации. Об этом рассказал «Известиям» гендиректор ООО «РусКладбища» Максим Логанов.

BeSignNet Кладбище

По его словам, база захоронений позволит не только найти могилу умершего, но и проложить максимально точный маршрут с фотографиями в интерактивном режиме.

«На сайте будут и обычные кладбища, и мемориалы, и воинские захоронения, — рассказал Логанов. — Все данные мы и собираем, и проверяем вручную».

На данный момент проектом охвачены только Санкт-Петербург и Ленинградская область. В ближайшей перспективе его создатели планируют собрать полную базу кладбищ страны.

Отмечается, что в будущем на сайте появится реклама различных услуг при организации похорон, а также возможность заказать «сопровождение» (например, уход за захоронением).

С инициативой «оцифровки» кладбищ в июле 2016 г. выступил Минстрой России. Это был один из пунктов «дорожной карты» «Интернет+Город». Пилотный проект планировали запустить в начале 2017 года, однако старт так и не состоялся.

В ведомстве не смогли оперативно прокомментировать ход выполнения работ.