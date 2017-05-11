Берн, 11 мая, 2017, 07:57 — ИА Регнум. В Швейцарии прошло первое испытание самолета, летающего на солнечной энергии. Об этом сообщает The Engineer.

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Новый стратосферный самолет предназначен для полетов на высоте до 20 км. Испытание длилось семь минут — самолет пролетел на высоте 300 м.

«Мы хотим продемонстрировать, что с помощью современных технологий можно выйти за рамки того, что предлагает ископаемое топливо, — сказал пилот-испытатель Рафаэль Домиан.

Он также отметил, что первый короткий полет стал важным шагом на пути к главным достижениям XXI века — созданию электрической и солнечной высотной авиации.

По словам разработчиков, новый самолет станет первым в мире, способным работать на солнечной тяге. Сам самолет весит 420 кг, благодаря чему он сможет поднять на высоту 20 км груз до 100 кг.

Кроме того, самолет сможет служить источником интернет-сигнала в труднодоступных районах.