В Швейцарии испытали первый самолет на солнечных батареях
Берн, 11 мая, 2017, 07:57 — ИА Регнум. В Швейцарии прошло первое испытание самолета, летающего на солнечной энергии. Об этом сообщает The Engineer.
Новый стратосферный самолет предназначен для полетов на высоте до 20 км. Испытание длилось семь минут — самолет пролетел на высоте 300 м.
«Мы хотим продемонстрировать, что с помощью современных технологий можно выйти за рамки того, что предлагает ископаемое топливо, — сказал пилот-испытатель Рафаэль Домиан.
Он также отметил, что первый короткий полет стал важным шагом на пути к главным достижениям XXI века — созданию электрической и солнечной высотной авиации.
По словам разработчиков, новый самолет станет первым в мире, способным работать на солнечной тяге. Сам самолет весит 420 кг, благодаря чему он сможет поднять на высоту 20 км груз до 100 кг.
Кроме того, самолет сможет служить источником интернет-сигнала в труднодоступных районах.