Каир, 11 мая, 2017, 02:11 — ИА Регнум. В Египте обнаружена гробница дочери египетского фараона, датируемая 1700 годом до нашей эры, передает Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Египет

Гробница дочери одного из фараонов 13-й династии была обнаружена на окраине Гизы, в районе Дахшур. Захоронение находилось в недавно открытой пирамиде.

Известно, что в гробнице были обнаружены саркофаг и ритуальные предметы, покрытые иероглифами.

Сообщается также, что месяц назад в том же районе были обнаружены останки пирамиды фараона 13-й династии Эмникамау (Emnikamaw).

В настоящий момент в районе Дахшур продолжаются раскопки, ученые надеются найти другие ранее неизвестные захоронения Древнего Египта.

Также раскопки продолжаются в районе Луксора, где в апреле археологами были обнаружены более тысячи статуй и 10 саркофагов в гробнице одного из знатных жителей Египта.

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