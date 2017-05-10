Тирасполь, 11 мая, 2017, 00:45 — ИА Регнум. Власти Приднестровья надеются на восстановление контракта о поставке в Молдавию электроэнергии с Молдавской ГРЭС, расположенной на территории ПМР. Об этом заявил 10 мая президент ПМР Вадим Красносельский на встрече с заместителем председателя правления ПАО «Газпром» Валерием Голубевым, передает корреспондент ИА REGNUM.

Трансформеры

«Этот контракт обоюдовыгоден, — продолжил президент. — Есть определенные технологические схемы, есть логистика, которая выработана годами с момента строительства данных гидроузлов. Нарушать их, на наш взгляд, недопустимо. Мы можем нарушить и даже разрушить эти механизмы, но потом захотим вернуться к ним, но сделать это будет уже невозможно по техническим причинам. Надо беречь то, что мы имеем. Остальное — вопрос бизнеса. Ценовая политика, выстраивание модели отношений — это все вопросы переговоров. Необходимо принципиальное решение работать вместе. Это хороший элемент соприкосновения, экономических связей. Мы не пытаемся оторваться от экономики. Но мы ни в коем случае не хотим смешивать экономику с политикой. Экономикой должны заниматься экономисты, а политики должны общаться за другим столом исключительно на политические темы. Они не должны мешать друг другу».

На встрече также шла речь о перспективах сотрудничества в энергетической сфере, значимости для России обеспечения бесперебойного транзита газа через Приднестровье на балканском направлении и об энергетической безопасности ПМР. Голубев рассказал, что 26 мая состоится собрание акционеров «Газпрома», на котором будут обсуждаться эти темы.

Как сообщало ИА REGNUM, Молдавия с 1 апреля закупает электроэнергию у украинской DTEK Trading, принадлежащей олигарху Ринату Ахметову. Контракт подписан на год — до 31 марта 2018 года. Альтернативная заявка Молдавской ГРЭС на поставки электроэнергию в Молдавию была отклонена.

Молдавия самостоятельно производит около 25% потребляемой электроэнергии, а недостающие объемы докупает за рубежом. Украина прекратила поставки электроэнергии в Молдавию в конце 2014 года, а весной 2016-го попыталась вернуться на молдавский рынок, однако молдавские власти тогда заключили контракт с Молдавской ГРЭС.

Ранее власти Приднестровья выразили обеспокоенность конкуренцией со стороны Украины в поставках электроэнергии в Молдавию, поскольку оплата за поставки электроэнергии в Молдавию является основным источником притока валюты в ПМР. Решение Кишинева перейти на поставки украинской электроэнергии является серьезным ударом для экономики и населения Приднестровья.