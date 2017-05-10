Ереван, 11 мая, 2017, 00:41 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Карен Карапетян готов остаться на своём посту и в 2018 году, когда истечет срок полномочий президента страны Сержа Саргсяна, и стать главой Армении. Об этом Карапетян заявил в интервью Общественному радио Австрии.

Photolure Карен Карапетян

Глава армянского правительства отметил, что никогда не мечтал быть премьер-министром и его готовность — это не стремление к власти, а желание многое изменить в стране.

Премьер также заявил, что работая в Газпроме подружился со многими людьми.

«Но это не означает, что эта дружба может влиять на национальные интересы Армении. Наоборот, она может помогать находить решения в определенных сложных ситуациях», — цитирует Карапетяна «Медиамакс».

По его словам, главной целью на посту премьера является создание безопасной, независимой, справедливой и интеллектуальной Армении.

«Главный акцент мы сейчас ставим на экономике и стремимся создать справедливые и равные условия для бизнеса и инвесторов», — сказал Карапетян.

При этом он уверен, что Армения правильно поступила, вступив в Евразийский экономический союз.

«Мы говорим потенциальным инвесторам, что, придя в Армению, они также получают возможность выйти на рынок Евразийского союза, а также на рынок Ирана, на границе с которым Армения сейчас создает свободную экономическую зону», — сказал Карапетян.

Говоря об отношениях с Азербайджаном и Турцией глава правительства подчеркнул, что «хорошо, когда у страны нет проблем с соседями».

«Но это не значит, что если это условие не выполняется, мы должны сидеть и ждать у моря погоды. Мы хотим мира, но не любой ценой, не за счет нашей независимости и национального достоинства. Мы готовы к конструктивным переговорам, но если другая сторона такой готовности не проявляет, я не считаю, что у нас нет альтернатив для развития нашей экономики», — подчеркнул Карапетян.

При этом он отметил, что не считает реалистичным скорое установление мира с Азербайджаном и хороших отношений с Турцией.

«Мы хотим мира на разумных условиях. Мы готовы быть конструктивными на этом пути, но как скоро это произойдет, прогнозировать не могу, поскольку это зависит не только от нас», — резюмировал глава правительства Армении.

Карен Карапетя уже не раз заявлял о своём желании остаться на посту премьера в 2018 г., после того как истекут полномочия действующего президента Сержа Саргсяна и с этого момента страна окончательно перейдёт на парламентскую форму правления.

В феврале 2017 г. Карен Карапетян, говоря о планах на 2018 г. заявил, что не обсуждал с президентом Армении Сержем Саргсяном планы последнего в связи с этой датой.

«У нас с президентом есть такое количество вопросов для обсуждения, что этот вопрос мы не затрагивали», — сказал тогда Карапетян.

В интервью австрийскому радио Карапетян также не уточняет, готовность занять пост номер один в стране — это только его желание или этот вопрос согласован с Сержем Саргсяном и с правящей Республиканской партией Армении.

У Карапетяна также существует законодательные ограничения на то, чтобы занять пост премьер-министра в 2018 г., так как по новой Конституции Армении, глава правительства должен последние пять лет постоянно проживать в стране, а Карапетян до назначения на должность в сентябре 2016 г. несколько лет жил и работал в России.

Однако Карапетян считает, что в 2018 году законодательное ограничение будет преодолено и он будет соответствовать требованию закона.