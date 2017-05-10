Тифарити, 10 мая, 2017, 23:59 — ИА Регнум. Финансовая помощь США, выделенная Марокко в рамках бюджета на 2017 год, не может быть использована в зоне западносахарского конфликта без одобрения со стороны Государственного департамента. Об этом сообщает Sahara Press Service.

Эжен Делакруа. Марокканец, седлающий коня. 1855

В новом бюджетном законе от 4 мая с.г., который одобрен Конгрессом США и подписан президентом Дональдом Трампом, прописано определяющее право американского дипломатического ведомства на одобрение трат в отношении спорной территории.

Ранее правительство Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР) и Фронт ПОЛИСАРИО объявили о перехвате в Южной Африке судно с 54 тыс. тонн фосфатов, добытых на территориях, оккупированных ВС Марокко.

Уточняется, что торговый корабль направлялся в Новую Зеландию. «Корабль перевозил 54 тысячи тонн фосфатов общей стоимостью $5 млн. Судно направлялось в Новую Зеландию. Данный товар, используемый в производстве сельскохозяйственных удобрений, был загружен на судно в прошлом месяце у берегов Западной Сахары, которые находятся под марокканской оккупацией. Борт судна осуществлял плавание под флагом Маршалловых островов под названием Cherry Blossom», — говорится в сообщении западносахарского правительства.