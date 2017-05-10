Триполи, 10 мая, 2017, 23:49 — ИА Регнум. Береговая охрана Ливии перехватила 300 мигрантов, пытавшихся на деревянной лодке пересечь Средиземное море, 10 мая сообщает Reuters.

Морское побережье

Судно неправительственной организации Sea-Watch попыталось опередить судно береговой охраны Ливии, чтобы доставить 300 мигрантов в Европейский союз.

«Международная спасательная организация Sea-Watch попыталась помещать работе нашей береговой охраны… она стремилась забрать мигрантов, утверждая, что Ливия не является безопасной страной для мигрантов», — заявил представитель береговой охраны Ливии Аюб Касем.

Инцидент произошел примерно в 30 километрах к северу от побережья Ливии.

«Без всякого предупреждения, они появились рядом с носовой частью нашего судна и перекрыли путь к лодке с мигрантами. Они сделали чрезвычайно опасный маневр», — заявил представитель Sea-Watch Рубен Нойгебауер.

Напомним, для мигрантов Ливия стала одним из главных маршрутов на пути в Европейский союз. В 2016 году 181 тыс. мигрантов добралась до берегов Италии, на данный момент зафиксирован 30% рост потока мигрантов.