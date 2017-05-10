Волгоград, 10 мая, 2017, 19:55 — ИА Регнум. В Волгоградской области следователи обнаружили место захоронения ребенка, который погиб при пока не выясненных обстоятельствах. Главные подозреваемые в трагедии — приемные родители четырехлетнего мальчика. Как сообщила ИА REGNUM официальный представитель СКР Светлана Петренко 10 мая, следственной группе удалось отыскать и извлечь останки ребенка.

Следственный комитет РФ

Об исчезновении мальчика стало известно в ходе расследования другого преступления — похищения ребенка в Ростовской области, в котором подозревают семейную пару из Волгоградской области.

«В кратчайшие сроки будут назначены все необходимые судебные экспертизы. Специалистам предстоит установить истинную причину смерти ребенка, а также обстоятельства, предшествующие его гибели», — уточнила Светлана Петренко.

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Похищенный в Морозовске ребенок найден живым под Волгоградом

Расследование всех обстоятельств, связанных как с похищением ребенка в Морозовске, так и убийством мальчика в Волгоградской области, а также халатности должностных лиц органов опеки и попечительства, передавших четверых детей на воспитание в приемную семью, продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, уже на первоначальном этапе расследования обстоятельств исчезновения четырехлетнего мальчика у следователей возникли подозрения о том, что оно носит криминальный характер. Поэтому уголовное дело было возбуждено по статье «Убийство» (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), главными фигурантами по которому проходят супруги, на воспитании которых находятся пятеро детей. Четыре из них приемные.

В поле зрения правоохранителей мужчина и женщина попали после сообщения об исчезновении трехлетнего мальчика в городе Морозовске после полудня 7 мая. Как выяснилось позже, ребенка злоумышленники выхватили из рук бабушки, брызнув ей в лицо из газового баллончика, и увезли на автомобиле.

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Установить предположительное направление, в котором уехали подозреваемые, удалось и по номерам машины, на которой они передвигались, — это были госномера Волгоградского региона. 8 мая пара была задержана в Чернышковском районе. Суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу.