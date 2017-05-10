Вашингтон, 10 мая, 2017, 18:59 — ИА Регнум. На встрече с грузинским премьером Дональд Трамп назвал Грузию «значительной для США страной» и выразил ей полную поддержку. Георгий Квирикашвили пригласил президента США посетить Грузию, а по окончании встречи заявил, что получил от Дональда Трампа чёткие послания о поддержке Грузии.

Mohammad Hassanzadeh Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили

«Мы получили от президента США очень чёткие послания о поддержке Грузии. Мы думаем, что в целом эти встречи важны для дальнейшего развития Грузии и стабильности в нашей стране. США как главный стратегический партнер Грузии продолжит ее поддержку, и эти взаимоотношения будут углубляться в будущем», — цитирует слова премьера пресс-служба правительства Грузии.

В первый день визита Георгия Квирикашвили также принял вице-президент Майк Пенс, по приглашению которого и состоялся этот визит. Вице-президент гарантировал Грузии дальнейшее углубление партнёрства.

9 мая Георгий Квирикашвили продолжил встречи в Сенате. В частности встретился с председателем комитета Сената по вооруженным силам Джоном Маккейном, затем — с членом этого же комитета Томом Коттоном.

На встречах обсуждались вопросы сотрудничества в сфере обороны и безопасности, тематика региональной безопасности, борьба с международным терроризмом. В связи с этой темой Маккейн заявил, что безопасность Грузии крайне важна для обеспечения стабильности и безопасности не только самой страны и региона, но и всего мира.

При обсуждении ситуации на «оккупированных территориях» Грузии сенаторы еще раз подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.

10 мая состоялась еще одна встреча премьера в Сенате, на этот раз с председателем комитета по международным отношениям Бобом Коркером. Сенатор от имени своего комитета выразил поддержку внешнеполитическому курсу Грузии, направленному на интеграцию с ЕС и НАТО, и пообещал продолжить эту поддержку в будущем.

На встрече обсуждались вопросы безопасности, ситуация на «оккупированных территориях». Было отмечено, что Грузия успешно справляется с региональными вызовами и сохраняет статус стабильной демократической страны.