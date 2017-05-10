Москва, 10 мая, 2017, 18:24 — ИА Регнум. Арбитражный суд Москвы вернул без рассмотрения иск «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система» на 106,6 млрд рублей. Такие данные следуют из электронной картотеки Арбитражного суда Москвы.

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Напомним, «Роснефть» и «Башнефть» подали иск против АФК «Система» на сумму в 106,6 млрд. Как заявил пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев, госкорпорация считает, что АФК «Система» путем манипулирования активами выводила их из «Башнефти», когда владела этими активами.

Кроме того, размер иска был определен суммированием ряда убытков, причиненных «Башнефти» в результате действий мажоритарного акционера — группы АФК «Система» по реорганизации компании в 2014 году.

Однако Арбитражный суд Москвы вернул иск без рассмотрения и указал, что исковое заявление по данному спору должно рассматриваться по месту нахождения юридического лица — «Башнефти», то есть в Уфе (Башкирия).

Пресс-секретарь «Роснефти» Леонтьев уже заявил, что госкорпорация подавала одновременно два иска ‑ и в Москву, и в Уфу.

«Роснефть» подала иски и в Уфу, и в Москву, чтобы избежать процессуальных коллизий, связанных с подсудностью. Для «Роснефти» непринципиально, где будет рассматриваться дело», — сказал Леонтьев.