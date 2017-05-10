Вашингтон, 10 мая, 2017, 17:50 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сегодня, 10 мая, сообщает CNN.

Kremlin.ru Сергей Лавров

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в США с трехдневным визитом. Сперва состоялась его встреча с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном.

Главы внешнеполитических ведомств России и США обсудили ситуацию в Сирии и на Украине, а также российско-американские отношения.

После этого глава МИД РФ отправился в Белый дом на встречу с президентом Трампом.

Кремль ранее заявил, что Лавров в ходе своего визита в США поднимет вопрос российско-американского сотрудничества в борьбе с терроризмом, а также темы, которые ранее по телефону обсуждали президент России Владимир Путин и Дональд Трамп.

После переговоров с Трампом, Лавров отправится на Аляску, где примет участие в министерской встрече Арктического совета.

Визит Лаврова в США стал ответом на визит Тиллерсона в Москву, который состоялся 12 апреля. Тогда переговоры шли целый день. Сперва Тиллерсона встретил Лавров, а затем их обоих принял Путин.