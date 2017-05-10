Санкт-Петербург, 10 мая, 2017, 17:41 — ИА Регнум. Детей блокадного Ленинграда и ребят из Центра сирот в Петербурге познакомили друг с другом на выставке боевой техники времён Великой Отечественной войны. Экспозиция площадью в десять тысяч квадратных метров развернута на территории патриотического объединения «Ленрезерв» и пользуется большой популярностью у посетителей.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Экспозиция объединения «Ленрезерв»

Гости увидели подлинные исторические автомобили, образцы зенитных и противотанковых орудий, произведенных и используемых в годы Великой Отечественной войны. В коллекции представлены сотни единиц огнестрельного и холодного оружия: российское, немецкое, финское, чешское.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Экспозиция объединения «Ленрезерв»

На стендах — вековые «трехлинейки» и «берданки», винчестеры и ремингтоны, многие из которых собраны в США еще по царскому заказу. Там же можно посетить выставки, посвящённые работе НКВД и милиции в годы Великой Отечественной войны и блокады, партизанскому движению.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Экспозиция объединения «Ленрезерв»

Осторожно перемещаясь между длинными лентами висячих бинтов, гости прошли по полевому госпиталю, затем послушали песни военных лет, присоединяясь к хору, затем их ждала полевая кухня.

За обедом те, кто был детьми во время блокады, делились воспоминаниями с юными петербуржцами.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Экспозиция объединения «Ленрезерв»

«История страны начинается с истории семьи. Интерес к ней надо прививать с детства. Приятно, что молодежь проявляет столь явный интерес к истории. Мы думали, что поколение девяностых потеряно, но видим, что нет! И последующие поколения тоже интересуются», — заметила председатель организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Экспозиция объединения «Ленрезерв»

Член Совета Федерации от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов подчеркнул, насколько важно открывать двери к новым знаниям ребятам из Центров сирот.

«Они не должны становиться затворниками. Наша задача — открыть двери везде, где им может быть интересно, где они могут получить новые знания, хорошие эмоции, найти новых друзей», — сказал сенатор.