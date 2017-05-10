Нью-Дели, 10 мая, 2017, 17:43 — ИА Регнум. Вопреки сложившейся традиции, Россия экспортировала в 2017 году в Индию в два раза больше нефти, чем раньше. С начала текущего года в эту азиатскую страну было поставлено 1 млн тонн нефти российской марки Urals. Произошло это на фоне сокращений поставок черного золота из ряда стран ОПЕК. Об этом сегодня, 10 мая, сообщает агентство Reuters со ссылкой на информацию трейдеров и данные судов, перевозящих нефть.

lalabell68 Нефтяная вышка

Отмечается, что исторически так сложилось, что экспорт нефти из России в Индию не превышал 50 тыс. тонн нефти в год. К тому же эти поставки носили нерегулярный характер. Однако в 2017 году объемы экспорта нефти марки Urals уже достигли 1 млн тонн. И этот показатель будет только расти.

Такой рост спроса на российское черное золото в Индии произошел на фоне сокращения нефтепроизводства в ряде стран ОПЕК — Саудовской Аравии, Иране и Ираке — которые в результате соблюдения венских договоренностей о сокращении добычи нефти для стабилизации рынка стали поставлять намного меньше энергоносителя в Индию.

По мнению трейдеров, поставки Urals в Индию достигнут годового пика в мае. Ожидается, что тогда будет отгружено из Новороссийска более 550 тыс. тонн черного золота. С индийской стороны отгрузкой занимается Indian Oil Corporation (IOC).

Российская нефть поступает на три индийских нефтеперерабатывающих завода. В том числе на НПЗ компании Essar. Поставки черного золота марки Urals, вероятно, будут еще увеличиваться, когда госкомпания «Роснефть» окончательно закроет сделку по покупке индийского нефтеперерабатывающего завода Essar за $12 млрд, считают трейдеры.

В то же время пока нефтепереработчики не готовы заключать долгосрочные контракты на поставку Urals. Ключевым фактором влияющим на это решение, является то, решатся или нет нефтедобытчики продлить соглашение «ОПЕК плюс» по сокращению объёмов добычи нефти.

Напомним, что с января по апрель 2017 года средняя цена на нефть марки Urals увеличилась в 1,5 раза и составила $51,84 за баррель. Стоимость российской нефти этой марки в 2016 году за аналогичный период составила $33,93 за баррель.

Как ранее писало ИА REGNUM, с июня 2017 года саудовская государственная нефтяная компания Saudi Arabia сократит поставки нефти в Азию — на один из своих традиционных рынков сбыта — на 7 млн баррелей. Для сравнения: такой же объем черного золота импортирует Япония за два дня каждого месяца. Поставки саудовской нефти в Индию будут уменьшены на 3 млн баррелей.

Такое сокращение экспорта энергоносителя из Саудовской Аравии обусловлено несколькими причинами: не допустить очередного обвала цен на нефть из-за роста добычи сланцевой нефти в США; и перенаправить эти объемы на внутренний рынок страны, где в летнее время спрос на нефть значительно возрастает. В результате такого решения цены на черное золото эталонной марки Brent сразу стали расти.