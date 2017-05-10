Вашингтон, 10 мая, 2017, 17:37 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в ходе визита в США встретился с госсекретарем Рексом Тиллерсоном. По информации пресс-службы правительства Грузии, встреча прошла 9 мая в Госдепартаменте.

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В беседе с грузинским премьером Рекс Тиллерсон назвал Грузию стратегическим партнером США и символом успешного государства в регионе по осуществленным реформам. По его оценке, эти реформы являются хорошим основанием для перевода политических и экономических связей между двумя странами на новый уровень.

На встрече детально были рассмотрены вопросы сотрудничества в сфере обороны и безопасности. Стороны обратили особое внимание на протекающие в регионе процессы, вызовы безопасности и подчеркнули важность совместных усилий для их преодоления.

Госсекретарь отметил большой вклад Грузии в международные миротворческие миссии и заверил, что США продолжат поддержку Грузии на пути европейской и евроатлантической интеграции.

Георгий Квирикашвили рассказал Рексу Тиллерсону о ситуации на «оккупированных территориях» и поблагодарил госсекретаря и правительство США за усилия в деле мирного урегулирования конфликтов.

Стороны также обсудили перспективы углубления торгово-экономического сотрудничества и полного задействования всех возможностей в этой сфере. Госсекретарь подчеркнул стратегическое географическое положение Грузии и выразил надежду, что страна использует свой потенциал и станет региональным центром.

В конце встречи Рекс Тиллерсон и Георгий Квирикашвили подписали соглашение между правительствами США и Грузии «О мерах безопасности по охране секретной информации». Соглашение создает обеим странам основания для усиления взаимоотношений в сфере безопасности и сотрудничества в борьбе с терроризмом.