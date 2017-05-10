Магас, 10 мая, 2017, 17:04 — ИА Регнум. Имена злостных нарушителей правил дорожного движения из числа представителей органов власти и сотрудников правоохранительных органов будут преданы всенародной огласке в Ингушетии. На сходах граждан и собраниях советов тейпов будут озвучивать списки тех, кто не раз становился нарушителем на дорогах.

Petr Magera Инспектор ДПС

Об этом глава республики Юнус-Бек Евкуров предложил на встрече с министром внутренних дел Дмитрием Кавой и секретарем совета безопасности Ахмедом Дзейтовым, сообщили в пресс-службе главы Ингушетии. По-другому эффективно решать проблему с аварийностью на дорогах невозможно, считает он.

По мнению главы субъекта, проводить совместные рейдовые мероприятия в населенных пунктах надо с привлечением дружинников и неравнодушных местных жителей. Им надо предоставить возможность самим вносить вклад в дело обеспечения безопасности дорожного движения. Кроме того, на наиболее аварийных участках дорог надо установить видео-камеры, а также расставить промежуточные посты, отметил Евкуров.

«Общественное порицание — одна из действенных мер в борьбе с нарушениями правил дорожного движения. Совбезу помимо прочих мероприятий, предусмотренных законом, необходимо привлекать к этой работе общественных деятелей, разбирать каждый случай с участием комиссии по обеспечению безопасности на дорогах, родственников нарушителей, старейшин», — цитирует главу региона интернет-газета «Ингушетия».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава республики рекомендовал парламенту Ингушетии внести на рассмотрение в Государственную думу РФ законопроект о конфискации автомобилей у виновников ДТП. Машину нарушителя, как считает Евкуров, необходимо реализовывать другим лицам, а вырученные от продажи денежные средства следует направить на компенсацию пострадавшим в ДТП.

По данным республиканского МВД, в Ингушетии в 2016 году погибли в дорожно-транспортных происшествиях 76 человек, а с начала 2017 года — уже 21 человек.