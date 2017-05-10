Вашингтон, 10 мая, 2017, 16:57 — ИА Регнум. Американские СМИ удивили министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова вопросом об отставке директора Федерального бюро расследований США. Инцидент произошел сегодня, 10 мая, в Вашингтоне.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Глава МИД РФ прибыл в Вашингтон, где его принял государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, а вскоре должен принять президент Дональд Трамп.

Перед началом переговоров с Тиллерсоном Лавров пообщался с американской прессой. Одна из американских журналисток спросила главу МИД РФ, связаны ли текущие переговоры с отставкой директора ФБР Джеймса Коми.

Лаврова этот вопрос крайне удивил. «А его что, уволили? Вы шутите?» — ответил на это глава российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, министр иностранных дел России прибыл в США с трехдневным визитом. Сегодня пройдет его встреча с Тиллерсоном, а затем встреча с президентом Трампом. Затем Лавров отправится на Аляску, где 11 мая примет участие в министерской встрече Арктического совета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп отправил директора ФБР Джеймса Коми в отставку. Известно, что данное решение президент США принял по рекомендации министра юстиции и генерального прокурора Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенстайна. Кроме того, Трамп считает, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции.