Москва, 10 мая, 2017, 16:40 — ИА Регнум. Программа продовольственной помощи малоимущим, которая предполагает введение карточек на продукты, вряд ли разрешит ситуацию с бедностью в стране. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 мая заявил первый вице-президент Опоры России Павел Сигал.

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«Эта программа не будет способствовать значительному улучшению ситуации с бедностью в стране, но в то же время поможет большим семьям избежать голода», — говорит Сигал.

По его словам, об эффективности такой программы сегодня говорить сложно, поскольку ее реализация связана с большими логистическими сложностями.

«Вероятнее всего, для реализации программы может быть привлечена крупная торговая сеть, магазины которой послужат точками для получения продукции, но пока непонятно, насколько хорошо будет выстроено это взаимодействие», — считает Сигал.

Министерство финансов РФ поддержало идею Минпромторга о реализации программы продовольственной помощи малоимущим. Предполагается, что такие граждане будут получать продовольственные карточки, по которым они смогут получать некоторые товары отечественных производителей, чаще всего скоропортящуюся продукцию. Программа должна начать работать с 2018 года, однако сегодня понимания того, как именно она будет работать, а также, кто будет ее финансировать, пока нет.