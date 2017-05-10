Рига, 10 мая, 2017, 16:44 — ИА Регнум. Мэр отметил, что терминалы Вентспилсского порта в первые четыре месяца 2017 года работали достаточно хорошо — общий грузооборот по сравнению с соответствующим периодом 2016 года вырос на 25%. Однако «тревогу вызывает» падение объемов железнодорожных грузовых перевозок, и Лембергс считает, что это связано с решением правительства не поддерживать на территории Латвии всего, что связано с проектом Nord Strem 2.

Gazprom.ru Северный Поток-2

«Понятно, что Германия не отреагирует, но Россия, безусловно, отреагирует на это заявление о Nord Stream 2. Мне непонятно, зачем нужно было это вываливать с такой помпой. […] По имеющимся у меня сведениям, в мае объем грузов по железной дороге из России в Латвии сокращен на 40% в качестве ответа на ее громкий демарш, чтобы угодить полякам, белорусам, украинцам, словакам и чехам», — сказал Лембергс.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, мэр Вентспилса и председатель правления Вентспилсского порта Айвар Лембергс сообщил, что Вентспилсский свободный порт и его терминалы Noord Natie Ventspils Terminals и Eurohome Latvija получили предложение участвовать в строительстве газопровода «Северный поток-2». Согласно расчетам управления Вентспилсского порта, доходы латвийской экономики от участия в проекте могли бы составить 25−30 млн евро.

Поступившее порту предложение предусматривает, что Вентспилс мог бы принимать необходимые для строительства газопровода трубы, хранить их на своих площадках и доставлять на место прокладки газопровода в море. В настоящее время грузовых площадок порта недостаточно, чтобы хранить необходимое количество труб, поэтому инвесторы проекта предлагают вложить в порт 14 млн евро, построив дополнительные грузовые площадки площадью семь гектаров, которые затем будут переданы порту.

В свою очередь, правительство Латвии во время закрытой части заседания решило не поддерживать участие Вентспилского порта в строительстве газопровода «Северный поток-2». Кабинет министров решил, что не следует поддерживать любые мероприятия на территории Латвии, если они связаны с «потоком» и поддерживают реализацию этого проекта. Такое решение было принято на основании докладов, разработанных министерством обороны и министерством охраны окружающей среды и регионального развития, а также с учетом рекомендаций от представителей служб госбезопасности.