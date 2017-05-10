Манила, 10 мая, 2017, 16:40 — ИА Регнум. ВМФ Филиппин получил второй десантный корабль индонезийского производства в рамках программы модернизации вооруженных сил страны, 10 мая сообщает Associated Press.

Public Affairs Office, Philippine Navy BRP Tarlac

Новый корабль, получивший название BRP Davao del Sur, прибыл в порт Манилы. Торжественную церемонию передачи ВМФ десантного корабля возглавил контр-адмирал Годенсио Колладо-младший.

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Напомним, ранее Филиппины заключили с индонезийской судостроительной компанией PT PAL соглашение на строительство двух десантных кораблей. Общая стоимость сделки составила $76 млн.

BRP Davao del Sur отплыл из города Сурабая, второго по величине города Индонезии, на борту находились 120 филиппинских моряков и 10 представителей Индонезии.

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Десантный корабль BRP Tarlac, прибывший на Филиппины в 2016 году, уже принял участие в операциях против исламистских боевиков, похищающих людей в южных филиппинских водах.