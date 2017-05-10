Махачкала, 10 мая, 2017, 16:43 — ИА Регнум. Число дагестанских дальнобойщиков, желающих зарегистрироваться в системе «Платон», растет. С начала мая водителям даже приходится стоять в очереди, чтобы оформить документы.

Platon.ru Центр обслуживания клиентов системы «Платон»

В настоящее время уже получили регистрацию около 1100 водителей большегрузов, количество зарегистрированных фур составило 2054. Это объясняется тем, что некоторые водители имеют не один большегрузный автомобиль. На 1920 машинах установлены бортовые устройства «Платон», которые будут фиксировать каждый километр, сообщил ИА REGNUM 10 мая источник в дагестанском правительстве.

В республике на сегодняшний день имеются до 12 тыс. фур, у которых есть разрешение на перевозку больше 12 тонн груза. Между тем часть дальнобойщиков предпочитает оплачивать штрафы, чем платить по тарифу. Как рассказал один из участников недавней забастовки, он узнал, что помимо официальных платежей, будут и дополнительные поборы с водителей.

«Недавно я сходил в центр обслуживания пользователей системы «Платон», который находится в Махачкале, чтоб узнать, как обстоят дела и много ли людей решили зарегистрироваться. Убедился, что на самом деле очень много водителей изъявили желание оформить легальные отношения. Когда я у них спросил, а для чего же тогда бастовали целый месяц, чтоб сегодня вот так просто опустить руки, они признались, что уж лучше зарегистрироваться, чем потом платить штраф на постах. Лучше я один раз оплачу штраф, чем буду платить за каждый мой трудовой рейс какой-то организации. Еще я узнал, что возможно будут дополнительные поборы», — сообщил дальнобойщик Ахмед.

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Власти Дагестана пойдут навстречу законопослушным дальнобойщикам

Как сообщало ИА REGNUM, дальнобойщики Дагестана с 27 марта начали протестную акцию против системы Платон, которая длилась ровно месяц. 28 апреля после встречи с руководством правительства и Народного собрания они решили приостановить акцию протеста.