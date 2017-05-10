Москва, 10 мая, 2017, 15:09 — ИА Регнум. Рынок нефти остается во власти технической коррекции. После майского провала в область $46,64 барреля сорта Brent рынок постепенно восстанавливает позиции, но «зеленым» котировкам сектор обязан исключительно этому фактору, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова. Иных основания для покупок на нефтяном рынке нет. Баррель североморского сырья 10 мая торгуется по $49,17 (+0,9%).

lalabell68 Нефтяная вышка

«Вышедшие накануне данные от американского института нефти показали, что запасы черного золота за прошлую неделю упали на 5,79 млн баррелей, запасы бензина выросли на 3,16 млн баррелей. Спрос на нефть идет со стороны НПЗ, возвращающихся к нормальному режиму работы, в то время как физический спрос на топливо остается небольшим. 10 мая аналогичный релиз выпустит Минэнерго США, и если и здесь подтвердится факт роста запасов бензина, баррель окажется под давлением», — пояснила .

«Новости из Саудовской Аравии о готовности сокращать азиатские поставки на 7 млн баррелей в июне нивелируются информацией от МЭА, в котором ухудшили прогноз спроса на нефть в 2017 году в среднем на 100 тыс. баррелей в сутки. Теперь предполагается, что потребность мирового сообщества составит около 1,3 млн баррелей в сутки. Дополнительным фактором давления на сырьевые цены остаются опасения по поводу снижения спрос на топливо в Китае», — считает .

«Баррель Brent сохраняет потенциал к снижению, целью видится область $45−47,50, и рынок воспользуется слабостью сырьевой площадки, как только представится повод», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая мировые цены на нефть растут на фоне сообщений, что государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) может сократить поставки нефти в Азию в июне. Стоимость на нефть марки Brent выросла на 0,51% — до $48,98. Цена на нефть марки WTI увеличилась на 063% — до $46,83.