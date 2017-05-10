Ростов-на-Дону, 10 мая, 2017, 15:05 — ИА Регнум. В Ростовской области поисковики установили боевой путь участников Донбасской наступательной компании на реке Миус. Самолёт Ил-2 потерпел крушение в августе 43-го. Имена экипажа и его судьбу удалось установить благодаря помощи кубанских коллег, сообщили ИА REGNUM 10 мая в поисковом отряде «Антей».

vk.com/korpus.antey Обломки Ил-2:

Воздушный бой в 43-м приняли пилот — младший лейтенант 947-го штурмового авиаполка 289-й штурмовой авиационной Никопольской Краснознамённой дивизии 8-й Воздушной армии Борис Максимович Кучин и радист-стрелок — младший сержант Георгий Петрович Соколов. Ил-2 был сбит противником всего лишь в нескольких километрах от назначенной цели.

В наградном листе на младшего лейтенанта Кучина сказано, что 19 августа 1943 года штурмовик Ил-2 в составе шести самолетов выполнял задание по уничтожению танков, миномётов, артиллерии и живой силы врага в районе колхоза «Мариенгейм». После двух попыток был атакован один МЕ-109. В ходе боя правое крыло советского самолёта было подбито, и «железная птица» стала неуправляемой. Всё время Кучин отдавал команды воздушному стрелку покинуть самолёт, затем сам выбросился с парашютом и благополучно приземлился. Самолёт врезался в землю и сгорел.

За годы Великой Отечественной войны Борис Кучин совершил 119 боевых вылетов, был награжден двумя орденами Красного Знамени и орденом Отечественной войны, а в мае 1945 года был представлен к званию Героя Советского Союза. И только в 1994 году награда нашла героя. Борису Кучину было присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением особого знака отличия — медали «Золотая Звезда». Фронтовик умер в 2007 году.

Его напарник — стрелок-радист Григорий Соколов — числится убитым. Он не успел катапультироваться. В его деле записано: «Не вернулся с боевого задания 18.08.43-го. Сбит в районе Мариенгейм…».

Напомним, штурмовик Ил-2 был найден в ходе полевой экспедиции поискового объединения «Антей» в марте 2017 года. Лагерь был разбит в Куйбышевском районе у бывшего хутора Голубицкий. Местные жители отмечали, что здесь в годы войны потерпел крушение советский самолёт, его обломки много лет местные жители собирали и сдавали на металлолом.

В ходе раскопок поисковики нашли детали авиадвигателя, части фюзеляжа и броневые листы кабины пилота, а также корпус редуктора с заводским номером.

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