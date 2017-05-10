Москва, 10 мая, 2017, 14:55 — ИА Регнум. Шахматную фигуру слона со спрятанными внутри серебряными монетами обнаружили в траншее при замене газовых коммуникаций на улице Пречистенка в центре Москвы. Об этом сообщается в среду, 10 мая, на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Hans Hillewaert Серебряные монеты

«Столичные археологи обнаружили на Пречистенке клад времен Ивана Грозного, — говорится в сообщении. — 10 монет были спрятаны внутри полой костяной шахматной фигуры слона. Находку датируют серединой XVI века».

Руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов уточнил, что общая сумма монет, найденных в центре Москвы, составила пять копеек. Девять монет отчеканили на Московском монетном дворе, десятую — на Тверском.

Емельянов также добавил, что все монеты, по предварительной оценке, были выпущены в 30−40-х годах XVI века во времена правления Ивана Грозного. Фигура слона, в которой находился клад, состоит из 3-х частей, соединенных друг с другом с помощью резьбы. Другие фигуры этого шахматного набора археологи пока не обнаружили.

«Если в каждой фигуре (в набор шахмат входят 32 фигуры) была подобная закладка, то общая сумма спрятанных денег могла достигать 160 копеек», — уточнил чиновник.

Отмечается, что исторические находки очистили и покрыли защитными составом. В ближайшее время будет решен вопрос о передаче фигуры и монет в музей.

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