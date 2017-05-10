Луганск, 10 мая, 2017, 14:43 — ИА Регнум. Украинские солдаты похищают запчасти от военной техники и детали от вооружения с целью продажи, заявил 10 мая официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко на брифинге, сообщает Луганский информационный центр.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

По его словам, факты хищения деталей и запчастей имели место в 53-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, где в ближайшее время будет проходить проверка комиссией из «штаба АТО» во главе заместителем начальника вооружения ВСУ.

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Как сообщало ИА REGNUM, низкая дисциплина и регулярные преступления — частое явление в украинских войсках. Солдаты ВСУ не чураются употребления спиртных напитков и наркотических веществ во время несения дежурств, хищения средств и оружия для последующей перепродажи, а также использования оружия в ходе возникающих межличностных конфликтов.

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Так, ранее боевик добровольческого батальона ограбил офис Международного Комитета Красного Креста. Украинские правоохранительные органы задержали преступника, однако после поимки его тут же отпустили.

Другой случай закончился летальным исходом, когда в результате конфликта между двумя военнослужащими один солдат нанес смертельное ножевое ранение другому солдату-фельдшеру.