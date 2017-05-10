Москва, 10 мая, 2017, 14:30 — ИА Регнум. Подача тепла в социальные учреждения и жилые дома Москвы возобновлена из-за холодной погоды, сообщили 10 мая в пресс-службе ПАО «Московская объединенная энергетическая компания».

SimonP Радиатор центрального отопления

«ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» в связи с понижением температуры наружного воздуха и метеопрогнозом на ближайшие дни в соответствии с полученной от правительства Москвы факсограммой приступило к возобновлению подачи тепловой энергии для жилых домов и объектов социальной сферы», — сообщили в пресс-службе. Уточняется, что отопление включат 10 мая.

Отключение отопления в Москве ПАО «МОЭК» провело в начале месяца — в рамках решения московского правительства. Тепло было отключено в 70 тысячах зданий, в том числе около 33 тысяч жилых домов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отключение отопления в Москве началось со 2 мая. По нормативам тепло перестают подавать, если среднесуточная температура воздуха держится на уровне восьми градусов тепла не менее пяти дней подряд.