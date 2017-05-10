Владикавказ, 10 мая, 2017, 13:41 — ИА Регнум. На данной базе будет тренироваться не только основная команда, но и подрастающее поколение. Футбольная академия будет носить статус государственного автономного учреждения. Определено текущее финансирование из регионального бюджета в сумме 30−40 млн рублей. Еще столько же средств, необходимых для текущего финансирования, будут выделены компанией «Россети». Всего на создание академии необходимо 200 млн рублей, отметил Тускаев.

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По словам премьер-министра, в футбольной академии будут созданы классы для детей в возрасте 10−11 лет, при этом будет уделено особое внимание претендентам, проживающим в сельской местности. В спортшколе планируют использовать самые современные технологии и методики подготовки футболистов.

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Напомним, в 2016 году в Северной Осетии было завершено расследование уголовного дела о растрате при строительстве стадиона и детской академии футбола. В совершении этого преступления обвиняли директора государственного казенного учреждения «Главное строительное управление по РСО-Алания» Олега Цопанова.

В 2012 году министерство строительства республики и фирма ООО «Гентес Констракшн» заключили контракт стоимостью 89 млн рублей, согласно которому фирма должна была разработать проектно-сметную документацию для строительства в городе Владикавказе стадиона на 32 тысяч мест и комплекса Академии футбола для детей. Цопанов подписал акт приемки выполненных работ, однако стадион так и не был построен.