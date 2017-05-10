Санкт-Петербург, 10 мая, 2017, 13:15 — ИА Регнум. Стадион на Крестовском острове полностью готов к футбольным матчам — по словам источников в Смольном, в городском правительстве по-прежнему придерживаются этой позиции, сообщает 10 мая корреспондент ИА REGNUM.

Чаша стадиона «Санкт-Петербург»

Напомним, 9 мая со ссылкой на анонимный источник в ФК «Зенит» СМИ сообщили, что клуб решил отказаться от проведения на стадионе «Санкт-Петербург» (известен как «Зенит-Арена») следующего домашнего матча петербургской команды с «Краснодаром» и перенести матч, который назначен на 17 мая, на стадион «Петровский». Однако 10 мая эту информацию в СМИ опровергли другие анонимные источники в «Зените». На официальном сайте клуба местом проведения матча пока значится стадион «Санкт-Петербург».

Пресс-служба вице-губернатора Игоря Албина, отвечавшего за достройку стадиона, не комментирует ситуацию и жалобы ФК «Зенит» на состояние поля нового стадиона после двух проведенных на нем матчей чемпионата России.

Накануне же Игорь Албин в Facebook вновь заявил, что стадион полностью готов, с августа 2016 года всё, что касается поля, находится в компетенции «Зенита», а компания-подрядчик выполнила все рекомендации клуба. «Мы строители, а не агрономы», — заметил чиновник.

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После проигрыша «Тереку» главный тренер «Зенита» Мирча Луческу назвал поле «безобразным» и заявил, что «поле не соответствует игре «Зенита». Его помощник добавил, что таких плохих газонов нет даже у аутсайдеров чемпионата Украины.