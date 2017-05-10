Москва, 10 мая, 2017, 13:11 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин в среду, 10 мая, провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ

«Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности, — говорится в сообщении. — Обсуждались различные аспекты российско-американских отношений, ход сирийского урегулирования и вопросы внутрироссийской повестки дня».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 мая в Вашингтоне состоится встреча президента США Дональда Трампа и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Переговоры сторон пройдут в Овальном кабинете, начало встречи запланировано на 10:30 (17:30 мск).

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