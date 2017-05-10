Душанбе, 10 мая, 2017, 13:04 — ИА Регнум. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в город Рогун, чтобы лично проверить, на каком этапе находятся работы по строительству крупнейшего гидроэнергетического объекта в Таджикистане — Рогунской ГЭС. Об этом сегодня, 10 мая, сообщает государственное информационное агентство «Ховар».

Rushydro.ru Рогунская ГЭС

Рахмон посетил место перекрытия реки, где идет процесс возведения верхней плотины, встретился с инженерным составом и техническими работниками сооружения.

Президенту доложили, что «общий объём работ по плотине составляет 2,7 млн куб.м. После изменения русла реки, компанией «Салини Импреджило» для возведения плотины засыпано более 2 млн куб. м смеси камней и гравий. В настоящее время для строительства плотины и шлюза первой очереди ГЭС в сутки засыпается и закрепляется от 23 до 26 тыс. куб. м материалов для перекрытия».

Кроме того, проводится монтаж контрольно-измерительного оборудования — на сегодня установлено 47 единиц.

«По проекту и технологии строительства плотины, для ее возведения необходим завоз 32 200 кв. м строительного материала геомембраны, производимой в странах Европы. Геомембрана устанавливается в передней части шлюза по частям и слоям в смеси с другими защитными материалами и слоями, что предусмотрено для перекрытия воды. В настоящее время монтажно-установочные работы геомембраны на плотине продолжаются, до сегодняшнего дня она полностью смонтирована и установлена на площади более 18 тыс. кв. м, продолжается соединение стыков. Укладка этого противофильтрующего материала даст возможность, чтобы вода из водохранилища не протекала через шлюзы. В Таджикистане это является первым опытом», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что все строительные работы идут по плану, их уровень, качество и темп «поддерживаются постоянным вниманием и систематическими посещениями Основателя мира и национального единства, Лидера нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона». На объекте сейчас трудятся более 13 тыс. «доблестных строителей Рогунской ГЭС».

«Лидер нации Эмомали Рахмон в ходе беседы с инженерами и строителями Рогунской ГЭС поручил, чтобы они, прежде всего, уделяли внимание качеству и обеспечению безопасности, ибо этот «Храм света» является жизненно важным для нации и гарантией достойной жизни народа Таджикистана», пишет издание.

Напомним, строительство плотины Рогунской ГЭС, которая, согласно проекту, должна стать самой высокой в мире (355 метров), стартовало 29 октября 2016 года. В перекрытии реки Вахш Эмомали Рахмон также принимал непосредственное участие. Президент лично полтора часа засыпал русло гравием, самостоятельно управляя бульдозером.