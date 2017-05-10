Ашхабад, 10 мая, 2017, 13:02 — ИА Регнум. Наименьший размер единовременных выплат денежных пособий, приуроченных к 72-годовщине Победы в Великой Отечественной войне, зафиксирован в Туркмении. На праздник 9 мая каждый проживающий в этой стране ветеран получил от государства лишь $26 (1,5 тыс. рублей по текущему курсу), сообщил телеканал «Настоящее время».

Фронтовая кинохроника Туркменские бойцы Красной Армии

Наибольшую материальную поддержку своим ветеранам оказало правительство Казахстана, подарившее им на День Победы по $1570 (91,9 тыс. рублей), и Азербайджан, чьи власти вручили ветеранам по $600 (35,1 тыс. рублей).

Затем следуют Таджикистан — по $340 (19,9 тыс. рублей), Молдавия — по $266 (около 15,6 тыс. рублей), Узбекистан — по $256 (15 тыс. рублей), Киргизия — по $220 (12,9 тыс. рублей) и Россия — по $171 (10 тыс. рублей). Замыкает список упомянутая ранее Туркмения, пишет «CA-news».

ИА REGNUM напоминает, что сейчас в Туркмении проживает около 700 ветеранов Великой Отечественной войны и более 100 солдатских вдов. Отметим также, что за участие в боевых действиях во время Великой Отечественной войны 104 военнослужащих, призванных на фронт из Туркменской ССР, были удостоены звания Героя Советского Союза и еще 15 стали полными кавалерами ордена Славы.