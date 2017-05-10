Москва, 10 мая, 2017, 12:45 — ИА Регнум. В России по состоянию на 1 марта 2017 года создано 2777 многофункциональных центров (МФЦ), 10 тыс. 214 территориально обособленных структурных подразделений, 312 офисов на базе привлекаемых организаций. В них по всей стране работают свыше 33 тыс. универсальных специалистов, сообщили в Минэкономразвития РФ.

Domowenock.cuzya Отделение МФЦ

Порядка 350 тыс. граждан РФ в день обращаются в МФЦ за получением консультаций и услуг. В 2016 году в МФЦ оказано более 60 миллионов услуг.

Показатель охвата населения системой одного окна по состоянию на 1 марта 2017 года составил 96,6% от общей численности населения России.

Среднее время ожидания граждан в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг последовательно сокращается. В 2012 году этот показатель составлял 55 минут, в 2013 году — 52 минуты, в 2014 году — 42 минуты, в 2015 году — 35,7 минуты, в 2016 году — 21,9 минуты.

При этом 49,1% респондентов отметили, что ожидали в очереди на сдачу документов для получения государственных и муниципальных услуг менее 15 минут.

Уровень удовлетворённости граждан РФ качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в 2016 году составил 82,9%.

Кроме того, в субъектах Федерации организованы МФЦ для бизнеса. В 2016 году в 39 регионах реализован пилотный проект по созданию таких центров. В подавляющем большинстве случаев МФЦ для бизнеса созданы на базе действующих многофункциональных центров (93%).

В МФЦ для бизнеса предоставляются такие услуги, как разработка бизнес-планов, товарная и правовая экспертиза, оценка бизнеса и рисков, юридическое сопровождение, страхование имущества физических и юридических лиц, приём заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий, на получение микрозаймов, и ряд других.

Читайте также: МФЦ смогут регистрировать рождение и смерть

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в центрах госуслуг жители Москвы могут подать документы на оформление трудовой пенсии, пособия по беременности и родам, материнского капитала, также можно зарегистрировать недвижимое имущество, получить загранпаспорт и паспорт РФ, полис ОМС и другие услуги.

С 1 февраля 2017 года в МФЦ можно заменить водительское удостоверение в случае его потери или окончания срока действия и получить паспорт гражданина РФ.

Читайте также: В московских МФЦ запустили новый сервис для глухонемых