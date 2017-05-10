Москва, 10 мая, 2017, 12:33 — ИА Регнум. Налог на малодетных станет вредным репрессивным механизмом — введение такого налога будет выглядеть не как стимулирующая мера, а как наказание за отсутствие детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 мая заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Кузьма Петров-Водкин. В детской. 1925

Глава Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов направил президенту России Владимиру Путину проект концепции федерального закона «О статусе многодетных семей», пишет газета «Известия». В нем в том числе предлагается введение в России налога на малодетность.

В Госдуме выступили против репрессивных мер.

«Риторический вопрос: откуда у нас всё время желание наказывать, заставлять, понуждать, какие-то репрессивные механизмы применять? Речь идёт о в целом хорошей идее по решению вопроса рождаемости, по укреплению института многодетных семей. Но при этом налог на малодетных — как ложка дёгтя в бочке с мёдом», — заявил Нилов.

«Очевидно, что введение такого налога можно рассматривать как наказание для человека за то, что у него ребёнка просто нет. И откуда этот зуд у наших граждан, которые инициируют такие предложения — непонятно. То ли это уже на генетическом уровне, то ли так исторически сложилось. Вроде как делаем шаг вперед в положительном направлении, но параллельно наказать, заставить, понудить и применить репрессивные механизмы. Это возмутительно, и я против этого налога категорически», — подчеркнул он.

Депутат также обратил внимание на содержащуюся в концепции идею формирования Государственного фонда поддержки многодетных семей, деньги в который будут поступать в том числе за счет некоего «налога в пользу будущего», — и пока что остается непонятным, кто его будет платить.

Не менее сомнительным, по мнению Нилова, выглядит и предложение установить значительные ежемесячные денежные выплаты в зависимости от количества детей.

«Возникает вопрос, в состоянии ли правительство эти деньги в бюджете изыскать, учитывая, что минимальный размер оплаты труда до сих пор ниже величины прожиточного минимума?» — отметил парламентарий.

Депутат признал необходимость стимулирования рождаемости, однако подчеркнул, что для поддержки многодетных семей необходимо решать жилищные вопросы, вопросы достатка семьи и вопросы социальной инфраструктуры.

В настоящее время на федеральном уровне платят материнский капитал, на региональном уровне в зависимости от субъекта делается надбавка. Кроме того, регион сам определяет набор социальных льгот для многодетных семей. Наконец, по закону семьям предоставляются и земельные участки, хотя «другой вопрос — какого качества эти участки и где предоставляются», напомнил парламентарий.

При этом особое внимание следует уделить вопросу стимулирования отказов от абортов, подчеркнул Нилов. «Эта тема тут (в концепции — прим.) никак не обсуждается, но мы, ЛДПР, стимулирующие механизмы предложили», — отметил он. Среди этого комплекса мер — запрет рекламы абортов, лицензирование абортариев и прохождение ими сертификации, материальное стимулирование женщин и ряд других, в том числе запрет продажи опасных для здоровья медикаментов, которые позволяют делать медикаментозные аборты.

«Это документ, который не является проектом закона. Это некое предложение, причём обсудили его, поддержали его ассоциации многодетных семей в регионах. Но нужно спросить и других граждан, в том числе и тех, у кого нет детей по объективным обстоятельствам. Почему молодая семья может не иметь детей? Потому что надо встать на ноги, надо иметь приличный достаток, надо обеспечить быт — только после этого семья предпочитает завести ребенка. И мы такой подход должны уважать. Мы не должны людям навязывать и говорить, во сколько лет должны рожать, во сколько лет жениться — это личное дело каждого», — заявил Нилов.

10 мая газета «Известия» сообщила о том, что российскому президенту Владимиру Путину был направлен проект концепции федерального закона, предусматривающего налог на малодетность. Помимо этого, он приравнивает воспитание детей к трудовому стажу, предоставляет право на бесплатное получение земельного участка с коммуникациями.

Кроме того, концепцией предлагается создать государственный фонд поддержки многодетных семей — Фонд будущего, — который будет формироваться из средств федерального (0,01%) и региональных бюджетов (0,5%), отчислений от продажи сырьевых ресурсов (2%) и «налога в пользу будущего» (1%), а также установить ежемесячные денежные выплаты в зависимости от количества детей: 25 тыс. для семей с тремя-четырьмя детьми, 45 тыс. — с пятью-семью и 100 тыс. рублей — при наличии восьми и более детей.

Проект был предоставлен директором Института демографии, миграции и регионального развития Юрием Крупновым и разрабатывался во исполнение указа президента от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации».