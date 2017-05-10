Вашингтон, 10 мая, 2017, 12:36 — ИА Регнум. Дети, которые подвергались издевательствам в пятом классе, наиболее склонны к употреблению табака, алкоголя и наркотиков, сообщает 10 мая GeoTV.

Цитата из кф Четыреста ударов. Реж Франсуа Трюффо. 1959. Франция Трудный ребёнок

Исследование, проведенное в США показало, что дети, подвергавшиеся унижениям в младших классах, чаще становятся зависимыми от вредных привычек в подростковом возрасте.

Исследования были проведены среди почти 4300 школьников. Среди испытуемых были дети в возрасте от 11 до 17 лет.

В соответствии с полученными данными, около 24% подростков употребляют алкоголь, 15% — марихуану и 12% курят сигареты.

Эмоциональное насилие над пятиклассниками с высокой долей вероятности выливалось в депрессию к седьмому классу, что, в свою очередь, увеличивало вероятность употребление наркотических веществ, табака и алкоголя в более старшем возрасте, утверждают исследователи.

По мнению специалистов из Делавэрского университета, подростки употребляют алкоголь и наркотики для облегчения эмоционального насилия в их отношении.