Москва, 10 мая, 2017, 12:20 — ИА Регнум. Президентам России и Молдавии удалось договориться в вопросе мигрантов, которые сегодня не могут въехать в РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 мая, об этом заявил президент республики Игорь Додон в ходе встречи с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным.

Kremin.ru Президент Молдовы Игорь Додон

Соглашение об амнистии некоторых категорий молдавских граждан, которые нарушили миграционное законодательство РФ, «будет подписано в ближайшее время», отметил Додон. «Надеюсь, что за ним будут предприняты следующие шаги по амнистированию тех граждан, которые находятся сейчас в Молдове и не могут въехать в РФ», — заявил он.

«В России работают более 500 тыс. наших сограждан и для нас очень важно, чтобы они получали ту социальную помощь, которые получают граждане других стран и граждане РФ», — подчеркнул он.

Российские власти объявили об амнистии для молдавских трудовых мигрантов в марте 2017 года. Она касается граждан республики, которые нарушили миграционное законодательство РФ, за исключением тех, кто ранее уже нарушал срок пребывания в РФ и был выдворен из страны по решению суда, тех, кто нарушил запрет на въезд в РФ и прибыл в страну через республику Беларусь, а также тех, кто находится в центрах временного содержания мигрантов в ожидании суда.