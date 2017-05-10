Пекин, 10 мая, 2017, 12:19 — ИА Регнум. В столице КНР завершаются последние приготовления к первому международному форуму «Один пояс, один путь», который пройдет в Пекине 14−15 мая. Муниципалитет Пекина сообщил о полной готовности китайской столицы к приему международных делегации и отдельных представителей из 110 государств и 20 международных организаций.

MrPanyGoff Пекин

По планам китайской стороны, в ходе мероприятия будут подписаны не менее 20 крупных соглашений со странами, расположенными вдоль так называемого «Нового шелкового пути» — логистического маршрута, соединившего Китай и Европу, пишет «Синьхуа».

Основные мероприятия пройдут на площадках в Китайском национальном конференц-центре и Международном конференц-центре «Яньци ху», расположенном в северной части китайской столицы. Церемония открытия и закрытия мероприятия состоится в Китайском национальном конференц-центре, здесь же пройдут переговоры на высшем уровне.

Обеспечивать порядок в столице КНР в дни саммита будут около 4 тыс. сотрудников правоохранительных органов. Еще около 2 тыс. волонтеров примут участие в организации работы форума.

В муниципалитете Пекина отметили, что специально для членов иностранных делегаций китайская сторона подготовила меню, состоящее из 800 различных блюд и закусок, большая часть из которых отражает обычаи и традиции стран, расположенных вдоль исторического Шелкового пути.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, министр иностранных дел КНР Ван И подтвердил информацию о том, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит торжественную церемонию открытия, а также примет участие в работе форума «Один пояс, один путь», который пройдет 14−15 мая в Пекине.