Москва, 10 мая, 2017, 12:09 — ИА Регнум. Для Молдавии вступление в НАТО категорически неприемлемо. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 мая, об этом заявил президент республики Игорь Додон в ходе встречи со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Я всем нашим внешним партнерам всегда говорил, есть три-четыре вещи, которые я никогда не могу (позволить), чтобы они были предметом для переговоров. Это наша государственность, сохранение Молдовы, не объединение с какими-то странами. Второе, это наш нейтралитет, НАТО — категорически неприемлемо. Третий принципиальный момент — это наше православие», — сказал Додон.

Он уверен, что европейские ценности, которые пытаются разными путями навязать Молдавии, республике не нужны.

«И четвертое, это наше стратегическое партнерство с нашими друзьями из России», — перечислил он.