Москва, 10 мая, 2017, 11:51 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 июля 2017 года представить предложения о целесообразности снижения акциза на медовуху.

Medosbornik.ru Медовуха

«Правительству Российской Федерации представить предложения: о целесообразности отнесения к сельскохозяйственной продукции медовухи, произведенной из российского сырья и обладающей в этой связи характерными потребительскими свойствами, а также установления в отношении нее пониженной ставки акциза», — говорится в подписанном президентом РФ поручении.

Статус сельхозпродукции позволит производителям напитка претендовать на налоговые льготы и субсидии в рамках господдержки аграриев. Акциз на медовуху с 1 января 2017 года вырос до 21 рубля за 1 литр, при этом прежде акциз составлял 9 рублей за литр.