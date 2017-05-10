Волгоград, 10 мая, 2017, 11:18 — ИА Регнум. В Волгограде дан старт поисковой экспедиции «Вахта памяти». Как сообщили ИА REGNUM в областном комитете молодежной политики 10 мая, торжественная церемония открытия нового сезона поисковых работ состоялась в канун Дня Победы на главной высоте России.

Kdm.volgograd.ru Вахта памяти

Участие в ней приняли ветераны Великой Отечественной войны, активисты региональных поисковых объединений «Поиск», «Наследие» и «Поисковое движение России», регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», представители власти, жители и гости региона.

В 2017 году к Вахте Памяти Волгоградской области присоединились поисковики из Татарии и Республики Саха-Якутия, Ханты-Мансийского автономного округа, Красноярского края, Астраханской, Липецкой, Московской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Челябинской областей и других регионов страны.

Поисковые работы пройдут на территории 12 муниципальных образований региона — Городищенского, Иловлинского, Клетского, Калачевского, Котельниковского, Октябрьского, Светлоярского, Суровикинского, Серафимовичского, Среднеахтубинского и Чернышковского районов. До октября в экспедициях примут участие более 1,5 тыс. человек из 20 регионов страны.

По окончании экспедиций личности погибших бойцов будут устанавливаться по архивным источникам и личным вещам, останки перезахоронят. Так, 4 мая в Суровикинском районе с воинскими почестями были преданы земле 93 защитника Сталинграда, найденные поисковиками.

На сегодняшний день территории Волгоградского региона действуют более 50 поисковых отрядов общей численностью порядка 1,5 тысячи человек. В 2016 году были найдены останки 884 защитников Сталинграда, установлены имена 37 бойцов.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM На главной высоте России

Добавим, что в начале мая в Волгоградской области завершилась поисковая экспедиция «Дон-2017». Поисковики проводили работы на местах боев начала Сталинградской битвы, в месте, где в ночь на 15 августа 1942-го Дон пересекали бойцы 39-й гвардейской стрелковой дивизии.

Активистами Челябинского «Поискового отряда «Ориентир» обнаружены останки 12 военнослужащих Красной Армии, установлена личность одного из них — Козодаева Семена Никитовича. Поисковики приступили к поиску родственников погибшего солдата. Также 27 апреля обнаружен боец, у которого найдены остатки красноармейской книжки, залитой кровью. Сразу прочитать данные не удалось, но работа по очистке документа и расшифровке надписей уже идет.

Серия экспедиций «Дон» началась в 2010 году. За это время были обнаружены останки 132 советских воинов, преимущественно из подразделений 39-й и 37-й гвардейских стрелковых дивизий. Но по-прежнему в этом районе остаются необследованными участки местности, работа на которых может помочь раскрыть неизвестные эпизоды тех героических и трагических событий. Это и гибель передовых подразделений 117-го гвардейского стрелкового полка 39-й Гвардейской стрелковой дивизии, первыми встретивших бронетехнику 16 танковой дивизии Вермахта, и бои за высоту Трёхостровскую, в которых недавние десантники-гвардейцы под ударами немецкой авиации и артиллерии, противостояли 384-й и 389-й пехотным дивизиям Вермахта.