Москва, 10 мая, 2017, 11:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о введении усиленных мер безопасности во время проведения в России Кубка конфедераций 2017 года и Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Символика Чемпионата мира по футболу 2018

«Ввести на территориях субъектов РФ, в пределах которых расположены объекты инфраструктуры, предназначенные для проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года, а также в прилегающих к ним акваториях усиленные меры безопасности», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В рамках усиления мер безопасности предусматривается ограничение зоны полетов, определение запретных для плавания районов акватории.

Кроме того, вводятся некоторые особенности регистрации россиян при переезде в города, в которых будут проходить матчи. Отдельными пунктами регулируются особенности работы транспортной инфраструктуры, продажи алкогольной продукции, порядка проведения массовых акций.

Кубок Конфедераций ФИФА 2017 года пройдет в период с 17 июня по 2 июля в четырех городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.17 июня Санкт-Петербург примет матч-открытие Кубка Конфедераций. Финальный матч турнира состоится 2 июля на стадионе «Санкт-Петербург».