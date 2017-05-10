Таллин, 10 мая, 2017, 16:21 — ИА Регнум. В апреле 2017 года самым популярным телевизионным каналом Эстонии стал государственный ETV, опередивший коммерческий Kanal 2. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 10 мая, в эстонской социологической фирме Kantar Emor, на долю ETV пришлось 20,6% всех эстонских зрителей, у Kanal 2 — 20,1% и другого коммерческого TV3 — 16,4%. ETV в апреле посмотрели 730 000 зрителей.

espensorvik Телевидение

Зрители страны в среднем смотрят телевизор четыре часа и четыре минуты в день, при этом эстонцы — четыре часа и одну минуту, а неэстонцы — четыре часа и шесть минут. Среди русскоязычных телеканалов по-прежнему лидирует Первый Балтийский Канал ПБК («прибалтийская версия» ОРТ) — у него 15% русскоязычных зрителей. Далее следуют «НТВ-Мир» (14,7%) и «РТР-Планета» (13,6%). У государственного телеканала на русском языке ETV+ эфирный рейтинг остался на прежнем уровне — в пределах 0,5−0,6%. В общем зачете телеканалов Эстонии ПБК занимает традиционное четвертое место.

Отметим, что среди эстонцев государственное телевидение ETV продолжает оставаться основным телеканалом — рейтинги обеспечивают как традиционные выпуски вечерних новостей, так различные политические дискуссионные программы и прямые трансляции международных спортивных и музыкальных мероприятий. При этом ETV напрямую содержится за счет госбюджета, так как на общественно-правовом телевидении запрещена коммерческая реклама. Ежегодный бюджет госТВ превышает сотню миллионов евро.

Несмотря на прилагаемые усилия и обилие различных программ — от выпусков новостей до утренних и вечерних развлекательных шоу в ежедневном вещании государственного телевидения Эстонии на русском языке ETV+, вот уже третий год не происходит серьезного сдвига по рейтингам — они стабильно держатся в пределах 0,5−0,7% телезрителей. Созданный осенью 2015 года в противовес «российской пропаганде» ETV+ уступает не только первой тройке лидеров у русскоязычных зрителей «НТВ-Мир» и «РТР-Планета», но и появившимся в телеэфире Эстонии одновременно с ним каналам СТС и ТНТ. В общем зачете среди любимых каналов русских зрителей ETV+ занимает шестое-седьмое места. При этом бюджет ETV+ в 2016 году уже превысил 4,3 млн евро.