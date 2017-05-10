Москва, 10 мая, 2017, 10:45 — ИА Регнум. Налог на малодетность не окажет заметного влияния на демографическую ситуацию в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 мая заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Карл Йозеф Бегас. Семья. 1821

«С одной стороны, я понимаю, что демографическая ситуация в РФ не очень хорошая, и для решения стратегических задач население России должно увеличиваться. Но я думаю, что он (налог на малодетность) всё-таки имеет больше фискальную подоплеку, нежели демографическую», — заявил Емельянов.

По его мнению, низкая рождаемость обусловлена социальными факторами — проблемами с детскими садами, сложностями с транспортной доступностью школ и так далее.

«Поднять ребенка вообще стоит довольно дорого. Проблема — в нашей бедности и маленьких зарплатах. Поэтому семьи не хотят обзаводиться еще одним ребенком, а некоторые вообще предпочитают долгое время обходиться без детей», — отметил замглавы фракции «Справедливая Россия».

В связи с этим попытки стимулировать рождаемость с помощью налога на малодетность вряд ли дадут результат, «поскольку перечисленные причины более весомые, чем налог», указал Емельянов.

Более того, в определенных случаях налог на бездетность может быть даже безнравственным, поскольку многие семьи и отдельные люди могут не иметь детей по вполне объективным медицинским причинам, подчеркнул он.

«Демографическую проблему нужно решать путем стимулирования рождаемости. Материнский капитал показывает свою эффективность. Нужно думать над другими способами стимулирования», — заключил Емельянов.

Президенту РФ Владимиру Путину был направлен проект концепции федерального закона, предусматривающего налог на малодетность, сообщает 10 мая газета «Известия». Кроме того, документ приравнивает воспитание детей к трудовому стажу, предоставляет право на бесплатное получение земельного участка с коммуникациями и содержит ряд других мер, направленных на поддержку многодетных семей. Проект был предоставлен директором Института демографии, миграции и регионального развития Юрием Крупновым.