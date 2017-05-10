Москва, 10 мая, 2017, 10:18 — ИА Регнум. Более 60% граждан Российской Федерации усомнились в достоверности деклараций чиновников, членов Совета федерации (СФ) и депутатов Госдумы РФ. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос «Левада-Центра».

Леонид Соломаткин. Пирушка. 1864

Так, 40% респондентов считают, что в апрельских декларациях указана «меньшая часть» доходов и имущества чиновников. Еще 21% опрошенных полагают, что в имущественных декларациях отражена «ничтожно малая часть» доходов.

В то, что чиновники указали «все доходы» или «большую их часть», верят соответственно 8% и 12%. 19% респондентов вообще затруднились оценить декларации чиновников.

62% граждан РФ, уверенных в несоответствии налоговых деклараций действительности, говорят о том, что госслужащие переводят основные доходы на родственников или выводят активы за границу. 50% опрошенных говорят, что уровень жизни чиновников «не соответствует заявленным доходам».

26% респондентов из тех, кто не верит декларациям госслужащих, объясняют свою позицию тем, что в СМИ публикуются материалы о возбуждении уголовных дел, связанных с нелегальными доходами чиновниках, о коррупционных скандалах, о хищениях казенных средств.