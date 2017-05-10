Москва, 10 мая, 2017, 09:51 — ИА Регнум. Жители Новой Москвы получат чистую питьевую воду из водопровода АО «Мосводоканал». Водопровод протянут из старых районов Москвы в новые округа вдоль Боровского шоссе. Об этом сегодня, 10 мая, заявил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

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По его словам, строительство водопровода длиной почти 3,5 км до поселения Марушкинское завершится в 2017 году.

Жидкин отметил, что сейчас в поселениях Новой Москвы используют воду из подземных источников, которая не соответствует нормативам.

Прокладка систем водоснабжения в Троицкий и Новомосковский округ (ТиНАО) обеспечит жителей качественной питьевой водой.

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Как сообщало ИА REGNUM, воду в ТиНАО планируется подавать по трем водоводам вдоль Калужского, Киевского, Боровского шоссе. К 2025 году будет проложено 235 км водопроводной сети, а к 2035 году — в два раза больше. Объем питьевой воды вырастет более чем в 10 раз.

Напомним, расширение территории Москвы 2011 года (так называемая «Новая Москва» — самый масштабный за всю историю административно-территориального деления города. Территория Москвы расширена в 2,4 раза за счёт территорий Московской области. Наиболее крупными (более 5 тыс. человек) населёнными пунктами, которые включены в состав Москвы, являются 10 подмосковных городов и посёлков городского типа.

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