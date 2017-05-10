В Новую Москву чистая питьевая вода поступит в 2017 году
Москва, 10 мая, 2017, 09:51 — ИА Регнум. Жители Новой Москвы получат чистую питьевую воду из водопровода АО «Мосводоканал». Водопровод протянут из старых районов Москвы в новые округа вдоль Боровского шоссе. Об этом сегодня, 10 мая, заявил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.
По его словам, строительство водопровода длиной почти 3,5 км до поселения Марушкинское завершится в 2017 году.
Жидкин отметил, что сейчас в поселениях Новой Москвы используют воду из подземных источников, которая не соответствует нормативам.
Прокладка систем водоснабжения в Троицкий и Новомосковский округ (ТиНАО) обеспечит жителей качественной питьевой водой.
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Как сообщало ИА REGNUM, воду в ТиНАО планируется подавать по трем водоводам вдоль Калужского, Киевского, Боровского шоссе. К 2025 году будет проложено 235 км водопроводной сети, а к 2035 году — в два раза больше. Объем питьевой воды вырастет более чем в 10 раз.
Напомним, расширение территории Москвы 2011 года (так называемая «Новая Москва» — самый масштабный за всю историю административно-территориального деления города. Территория Москвы расширена в 2,4 раза за счёт территорий Московской области. Наиболее крупными (более 5 тыс. человек) населёнными пунктами, которые включены в состав Москвы, являются 10 подмосковных городов и посёлков городского типа.
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