Москва, 10 мая, 2017, 09:11 — ИА Регнум. Положительное заключение по поставкам в Россию 20 видов молдавских вин выдано по результатам экспертизы Роспотребнадзором, сообщили 10 мая в пресс-службе ведомства.

Резник Георгий Григорьевич. Виноград. 1969

Уточняется, что экспертизу прошла документация, предоставленная АО Комбинат по производству вин «Крикова» (SA «CRICOVA», Молдавия). Также проведен лабораторный анализ образцов вин.

«По результатам выданы положительные заключения на представленные 20 видов винодельческой продукции», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что поставки молдавских вин в Россию будут проходить «в режиме одного окна», как это и было раньше.

Напомним, между Россией и Молдавией в 2006 году возник дипломатический конфликт, поводом к которому послужил запрет Роспотребнадзором ввоза молдавских вин. При этом российское ведомство аргументировало запрет низким качеством продукции. Затем летом 2007 поставки начались вновь.

В сентябре 2013 года поставки в Россию молдавской алкогольной продукции были полностью прекращены. В 2014 году, после ратификации Кишиневом соглашения об ассоциации с Европейским союзом, Москва ввела запрет на ввоз из этой страны ряда продовольственных товаров.

Ситуация изменилась после избрания на пост президента Молдавии Игоря Додона. В январе 2017 года он впервые приехал в Москву с официальным визитом, где прошла встреча с российским президентом Владимиром Путиным. На встрече главы государств обсудили перспективы торговых отношений.