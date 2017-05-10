Вена, 10 мая, 2017, 08:56 — ИА Регнум. В Австрии до конца 2017 года могут депортировать 7 тыс. мигрантов, сообщает 10 мая Der Kurier.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Министра внутренних дел Австрии Вольфганга Соботку негласно называют «чемпионом Евросоюза по депортации», так как он выступает за массовую депортацию беженцев с целью укрепления внутренней безопасности страны.

«Я буду делать все возможное, чтобы ускорить отъезд многих мигрантов на родину», — отмечает Соботка в интервью Der Kurier.

Согласно данным МВД Австрии, за 2017 год было депортировано 2291 беженцев, это на 77% больше, чем за аналогичный период в 2016 году.

Сотрудники министерства ожидают к концу года рекорд: высылка на родину как минимум семь тыс. человек.

В основном это беженцы из Нигерии, Афганистана и Пакистана.

Причинами депортации являются: наплыв беженцев в начале текущего года и увеличение преступности в стране.

Кризис беженцев усугубился в 2015 году. По причинам гражданской войны или угрозы терроризма беженцы из некоторых стран Ближнего Востока и Северной Африки ищут убежища в ЕС.