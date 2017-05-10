Москва, 10 мая, 2017, 08:23 — ИА Регнум. Уточняется, что проект концепции федерального закона «О статусе многодетных семей» разработан с целью поддержания этой категории, на долю которой приходится пятая часть всех детей в России.

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Рассматривается возможность введения налога на малодетность, но размер пока не оговаривается. Комментируя инициативу Крупнова, заведующий лабораторией мониторинга рисков социально-политической дестабилизации Высшей школы экономики Андрей Коротаев предупредил, что такая мера не будет популярной.

«Попробовать ввести налог на малодетность можно лишь в формате пилотного проекта — в одном из субъектов. Если результаты окажутся положительными, можно рассматривать инициативу на федеральном уровне. Вводить такой налог по всей России одномоментно нельзя», — сказал он.

В проекте, помимо налога на малодетность, предусмотрены меры, поощряющие многодетные семьи: приравнивание к трудовому стажу деятельности по воспитанию детей, предоставление права на бесплатное получение земли с коммуникациями.

Комментируя проект, Крупнов сообщил о намерении повысить статус многодетных семей, что в свою очередь коренным образом изменит демографическую ситуацию в РФ к 2030 году.

«Концепция федерального закона «О статусе многодетных семей» разрабатывалась во исполнение указа президента от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации». Документ мы обсуждали с ассоциациями многодетных семей в различных субъектах. Все его поддержали», — сказал он.

Крупнов пояснил, что, согласно новой концепции, многодетные семьи будут условно разделяться на три группы, в числе которых состоятельные, зажиточные и малоимущие семьи. В результате поддержка будет направляться именно нуждающимся в ней категориям.

Как пояснил Крупнов, если концепция будет утверждена, каждый месяц семьям с тремя-четырьмя детьми будет выплачиваться 25 тысяч рублей, тем, кто воспитывает больше семи детей, — сто тысяч.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в опубликованном 4 мая отчете правительства о результатах выполнения майских указов президента РФ Владимира Путина от 2012 года говорится, что в стране в 2016 году зафиксировано снижение рождаемости, связанное с продолжающимся увеличением возраста рожающих женщин.