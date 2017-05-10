Сеул, 10 мая, 2017, 08:18 — ИА Регнум. Избранный президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин не исключил возможности визита в Пхеньян в ближайшем будущем. Об этом, как передает RT, заявил сам политик в ходе церемонии инаугурации.

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«Я немедленно вылечу в Вашингтон, если это необходимо, — говорит глава государства. — Я отправлюсь в Пекин или Токио и, если позволят условия, готов посетить и Пхеньян».

Чжэ Ин также добавил, что власти Южной Кореи планируют в ближайшее время решить проблему размещения на Корейском полуострове системы ПРО США THAAD посредством диалога с Вашингтоном и Пекином.

«Я проведу серьезные переговоры с США и Китаем по урегулированию проблемы THAAD», — сказал глава государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кандидат от Демократической партии «Тобуро» Мун Чжэ Ин одержал победу на состоявшихся девятого мая президентских выборах в Южной Корее. По итогам голосования политик набрал более 40% голосов избирателей.

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