Владивосток, 10 мая, 2017, 07:29 — ИА Регнум. В Приморском крае спекуляции на рынке «ГЛОНАСС» рассчитывают исключить при помощи создания электронной очереди и системы мониторинга заявок. Проверка деятельности уполномоченных представителей АО «ГЛОНАСС» также выявила ошибки при внесении данных о подержанных иномарках, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Для противодействия спекуляциям и обеспечения прозрачности распределения модулей вызова экстренных оперативных служб в Приморье создадут электронные очереди с онлайн-записью, благодаря которым можно будет отслеживать заявки. Один из агентов уже создал такую систему, идентификация в ней предусмотрена по ФИО заявителя и номеру кузова иномарки.

На сегодняшний день партии устройств «ЭРА-ГЛОНАСС» распределяются в пропорции 70% на 30%, где 70% — юридические лица и таможенные представители, а 30% — физические лица.

Кроме того, проверка деятельности компаний, которые получили право продавать и устанавливать модули, вскрыла ошибки при внесении информации в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», которые связаны с особенностями VIN ввозимых из Японии машин. Они не соответствуют стандартам международного уровня, так как изначально идентификационный номер (VIN) предназначен для использования исключительно на внутреннем рынке Японии.

«Мы рассчитываем, что предпринятые нами меры исключат спекуляции и помогут снять напряжение в Приморье», — добавил врио гендиректора АО «ГЛОНАСС» Андрей Жерегеля.

Как сообщало ИА REGNUM, официально о спекуляциях и монополии на рынке «ГЛОНАСС» в Приморье власти заявили в начале мая 2017 года. Однако в беседе с корреспондентом редакции автоюрист Александр Огневский признался, что возникновение этой ситуации предсказывалось ещё зимой 2016 года, и посоветовал обманутым автолюбителям обращаться в УФАС и прокуратуру.